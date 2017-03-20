Orgeneral Çolak Bolu'da askeri birlikleri denetledi

KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, askeri birlikleri denetlemek üzere geldiği kentte Bolu Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birlikleri denetlemek için Bolu'ya gelen Orgeneral Salih Zeki Çolak, Vali Baruş'u makamında ziyaret etti. 4'üncü Kolordu Komutanı ve Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Mehmet Faruk Şencan ile birlikte kente gelen Orgeneral Çolak, Valilik binası önünde Vali Baruş, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Güzel ve Bolu Garnizon Komutanı Piyade Albay Muammer Alper tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Orgeneral Çolak daha sonra Baruş'un makamına geçti.

Orgeneral Çolak, terör örgütü PKK'ya yönelik yaptığı başarılı operasyonlarıyla bilinen General Eşref Bitlis Kışlası'nda kurulu bulunan 2'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndaki askeri birlikleri denetleyerek askeri yetkililerden bilgi aldı.

DHA