Orgeneral Huduti: FETÖ ile ilgili bir faaliyetim olmadı (2)

TÜMGENERAL ANGUN İFADE VERDİ

FETÖ/PDY'nin darbe girişimine destek vermekle suçlanan 2. Ordu'nun eski Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Avni Angun savunmasında, "Hiçbir şekilde içinde yer almadığım, hayatım pahasına mücadele ettiğim kişilerin darbe girişiminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi.Tümgeneral Avni Angun ifadesinde şöyle dedi:

"Ben 16 Temmuz günü izne ayrılacaktım. 15 Temmuz günü görevdeydim. Önce araçla İskenderun’a daha sonra Adana ve Trabzon’a geçecektim. Her gün traş olan bir kişi olarak daha pratik olacağı için traş köpüğünü almayı planlamıştım. Günün yorgunluğu ile unuttum. Daha sonra sivil aracı gönderdim. Kapıyı aralayarak görüştüğüm şoför Kemal yüzbaşının kendisini denetleme olduğunu ve almadığı söylemesi üzerine şaşırarak 'Allah Allah' dedim ve moralim bozuk şekilde kapıyı kapadım."

FETÖ ile hiç bir ilgisinin olmadığını, çocuklarının bu örgütün dershanelerine gitmediğini belirten Tümgeneral Avni Angun ifadesini şöyle sürdürdü:

"Bankalarını kullanmadık, yardım yapmadık, toplantılarına iştirak etmedik. Gazete, dergi, kitaplarını takip etmedim. Yut dışına gitmedim. Haberleşme sistemlerine dahil değilim, ‘ByLock’ kullanıcı listesinde de ismim yoktur. Evim ve işyerindeki malzemelerim incelenmiş, herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Darbe girişimcileri tarafından yayımlanan hiç bir mesaja itibar etmedim. Bu sıfatla darbecilerle hiç bir ilişkim olmadı. Daima kanunların yanında oldum, bunun hiç dışına çıkmadım. Bu listeyi yazan Yurtta Sulh Konseyi denen merkezin bir de yardımcı atadıklarını görüyorum. Bu görevi kabul etmeyeceğim kanaatiyle evime silahlı kişiler gönderdiklerini değerlendiriyorum. O akşam darbe girişimcileri benim kurmay başkanı olarak verdiğim emirleri yerine getirmemiştir. Sıkıyönetim komutanı olmam söz konusu değildir."

Kanunlara aykırı hareket edenlere karşı direndiği için o gece üç kez ölümden döndüğünü savunan Tümgeneral Avni Angun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Komutanın emriyle kanun dışı hareket edenlerle mücadele ettim. Karargaha gittiğimde ilk iş olarak nizamiyedeki Kemal Yüzbaşının faaliyetlerini bertaraf etmeye çalıştım. Bana silah çekildiğinde kimsenin yardım etmemesi üzerine yalnız kaldığım ortaya çıkmıştı. Bana direkt silah çekildi hamle yaptım. Can havliyle insan ne yaptığını bilemiyor. Hamle yaptım, beni itekledi ve silahı aldı. Baktım çaresizim ateş etmesin, durumu normalleştirelim diye oradan ayrıldım. Bunu engellemek için kimse müdahale etmedi. 'Darbecilerin ellerini ayaklarını bağlayıp derdest edelim' diye Ordu Komutanına söyledim. Biz iki yaşlı adam, fiziki olarak mücadele edecek durumumuz yok. Komutanımız da fiziki olarak müdahale edemez, 34 güçlü adam istedik. İçerde sürekli bir faaliyet vardı. Kimse gelmeyince bulunduğumuz odanın dışına çıkarak, kim var diye baktım. Emrin sonucunu araştırmak istediğimde Yarbay Suat 'kimse kalmadı' dedi. Silah ve sayı olarak aleyhimize dönen vahim bir tablo vardı. Kamera görüntülerine resim şekilde bakıldığında farklı anlam yüklenebilir. Darbecilerden Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili’ye, ‘Meramınız nedir’ dediğimde, 'Ok yaydan çıktı. Komutanımız Ankara’ya gitse iyi olur’ dedi. Bahadır Erdemli, beni Ordu Komutanının makamından silah tehdidi ile çıkartarak, başka bir odada kelepçelettirdi."

Tümgeneral Angun, vali kendisini davet etmiş olsa daha etkin önlem alınabileceğini anlatırken de "Ben kriz merkezinde olsaydım daha başarılı olurduk diye düşünüyorum. Karargahın her tarafını çok iyi bilirim, operasyonu bizzat yönetir gerekirse şehit olmaya razıydım. Ama karargahta bir tabanca ve beş mermi ile bu işi tek başıma yapamam. Ama dışarıda olsaydım bir saat içerisinde bu operasyon biterdi. Kriz merkezinde bulunmayı gönülden isterdim. Adaletin yerini bulacağını ümit ediyorum" dedi.

Bir avukatın "Makam odasında silahlarını aldığınız Albay Bahadır Erdemli ve Tuğgeneral Mustafa Serdar Sevgili'yi neden derdest etmediniz" sorusuna Tümgeneral Angun, "Sayın Başkan affedersiniz, çamaşır lastiği ile mi bağlayacaktım" karşılığını verdi.

