Orgeneral Hulusi Akar : Tek bir terörist kalmayıncaya kadar yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğümüz mücadele devam edecektir (1)

Ankara Haberi: Orgeneral Hulusi Akar : Tek bir terörist kalmayıncaya kadar yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğümüz mücadele devam edecektir (1)

Orgeneral Hulusi Akar : Tek bir terörist kalmayıncaya kadar yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğümüz mücadele devam edecektir (1)

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 18 Mart Şehitler Günü programında konuştu. Orgeneral Hulusi Akar, "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğümüz mücadele artan azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.

15 TEMMUZ'RA BÜTÜN DEĞERLERİNİ BİR TAKIM İHANET ŞEBEKELERİNE TUTSAK EDEN ZAVALLILARIN ORTAYA ÇIKTIĞINI GÖRDÜK"

Orgeneral Hulusi Akar, "15 Temmuz'da şanlı tarihimizin hiçbir döneminde rastlanmayacak bir şekilde aklını, fikrini, ruhunu ve bütün değerlerini bir takım ihanet şebekelerine tutsak eden zavallıların ve hainlerin ortaya çıktığını maalesef ibretle ve esefle gördük. Böylesi acı bir deneyim karşısında iman dolu gögüslerini her türlü ihanetin önüne geçirerek bir sur gibi çeken şehitlerimiz uğruna feda olacak gerçek değerlerin neler olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermişlerdir" dedi.

"TSK TAVİZSİZ MÜCADELESİNİ YILMADAN SÜRDÜRECEKTİR"

Orgeneral Hulusi Akar, "Birliğimizi hedef olan tüm terör örgütlerine karşı asker-millet anlayışının bir timsali olarak Türk Silahlı Kuvvetleri, milletimizin sevgi ve gönlünden aldığı güçle kararlı ve tavizsiz mücadelesini yılmadan sürdürecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"YURT İÇİNDE VE SINIR ÖTESİNDE MÜCADELE DEVAM EDECEKTİR"

Orgeneral Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak jandarma, polis ve güvenlik korucularımızla omuz omuza vatan toprağında ve sınırların ötesinde güvenliğimiz tehdit eden tek bir terörist kalmayıncaya kadar … yurdumuzda veya sınır ötesinde tek bir terörist kalmayıncaya kadar yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğümüz mücadele artan azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.

DHA