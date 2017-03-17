Orgeneral Hulusi Akar : Tek bir terörist kalmayıncaya kadar yürüttüğümüz mücadele devam edecektir (2) yeniden

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 18 Mart Şehitler Günü programında konuştu. Orgeneral Hulusi Akar, "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğümüz mücadele artan azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.

Genelkurmay Başkanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitler Günü'ne Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu , Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, çeşitli rütbelerdeki komutanlar, subay ve astsubaylar ile erler katıldı.

Törende Türkiye'nin dört bir yanından davet edilen Çanakkale Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı, Terörle Mücadele Harekatı, Fırat Kalkanı Harekatı, Merasim Sokak Saldırısı ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olan asker, polis, sivil memur, güvenlik korucusu, öğretmen ve sivil vatandaşların yakınları bir araya getirildi. Faaliyete 61 şehidin 134 yakını davet edildi.

Genelkurmay aşkanı Orgeneral Akar'ın salona gelmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal marşının ardından şehitlerin larının yer aldığı kısa film gösterisi sırasında salonda bulunan şehit aileleri duygulu onlar yaşarken gözyaşı döktü.

Törende Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil'in ağabeyi Hava Astsubay Hüseyin Çil, Öğretmen Albay Erhan Altunok konuşma yaptı. Albay Altunok'un "şehitlerimiz" konulu konuşması salonda bulunan davetlilere duygulu anlar yaşattı.

Tören programında Prof. Dr. Necdet Hayta'da, "Çanakkale Muharebelerinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi" konulu konferansı verdi.

Akar, törende yaptığı konuşmada, 18 Mart şehitler gününün aynı zamanda Çanakkale zaferinin de yıl dönümü olduğunu belirterek, "Kurtuluş Savaşı’nın ön sözü olan 'Çanakkale zaferi', yalnız Türk tarihinin değil, dünya tarihinin de dönüm noktalarından biridir. Savaşın her safhasında, Türk askerinin gösterdiği insan kudretini aşan başarılar, asil milletimizin yüksek kahramanlık, fedakârlık ve asaletinin örneklerinden biri olarak, tarihin müstesna sayfalarında yerini almıştır" dedi.

"Tarihimiz, asil Türk milletinin haklı mücadelesi ile şehitlerimizin şanlı destanlarını anlatan sayısız örnekle doludur" diyen Orgeneral Akar, "İnönü’den Sakarya’ya, büyük taarruzdan cumhuriyete uzanan istiklal yolculuğu; Kore’den Kıbrıs’a, Bosna- Hersek’ten Afganistan’a uzanan barış mücadelesi; terörle mücadele ’den Fırat Kalkan’ına uzanan huzur, iç güvenlik ve istikrar operasyonları bunlardan sadece bazılarıdır" şeklinde konuştu.

"OYNANAN BÜTÜN OYUNLARI MİLLETİMİZ BOZMUŞTUR"

Akar sözlerini şöyle sürdürdü: "Milletimiz, karşılaştığı hiçbir zorluktan yılmamış ve oynanan bütün oyunları bozmuştur. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla çıktığı yolda, asla ardına bakmamış ve hiçbir tehditten çekinmemiştir. Kahramanlık ve fedakârlıklarını daima örnek aldığımız aziz şehitlerimiz, hepimize şerefli bir vazifeyi de miras bırakmıştır. Bu vazife; rengini mübarek şehit kanından alan şanlı bayrağımızın vatan semalarında özgürce dalgalanmasını, devletimizin ilelebet payidar olmasını ve kutsal vatan topraklarının güvenliğini sağlamaktır. Bu uğurda, gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır, yurt içi-yurt dışı demeden canla başla çalışıyoruz ve aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. 'Önce vatan' diyerek çekinmeden canını feda eden aziz şehitlerimiz oldukça; acısını, sizler gibi kalbine gömerek büyük bir asaletle 'vatan sağ olsun' diyen şehit aileleri oldukça; milletimiz, bu topraklar üzerinde sonsuza kadar yaşayacaktır. Bizleri millet olma bilincine ulaştıran bu yüksek güç ve emsalsiz fedakârlık karşısında; vatanımıza, bayrağımıza, birliğimize ve bütünlüğümüze göz dikenler, asla emellerine ulaşamayacaklardır. Asil milletimizin bağrından çıkan ve peygamber ocağı olarak da bilinen ordumuz, ecdadının manevi mirasından, zaferlerle dolu şanlı tarihinden ve bizzat milletinden aldığı güçle; dün olduğu gibi bugün de, her türlü zorluğu göğüslemeye ve daima milletinin emrinde şehitlerimizin izinde yürümeye devam edecektir."

"ŞEHİTLERİMİZİN CANLARINI NEDEN VERDİKLERİNİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Akar, "Ebedî başkomutanımız gazi Mustafa kemal Atatürk’ün, Sakarya zaferi sonrası dile getirdiği, 'bu milletin evlatlarının fedakârlıkları için, kahramanlıkları için bir ölçü bulunamaz.' vecizesi, bu gerçeği en açık biçimde ifade etmektedir" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:"Yerli ve millî bir ordunun şerefli mensupları olarak; şehitlerimizin canlarını niçin verdiklerini; kanlarını hangi uğurda akıttıklarını asla unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Varlığımızın gayesini oluşturan ortak değerlerimizi korumak, sonsuza kadar yaşatmak için Türk sancağının şanını canımızdan aziz bilip; vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda gerektiğinde canımızı seve seve feda ederek, daima askerlik yeminimize sadık kalacağız."

"15 TEMMUZ'RA BÜTÜN DEĞERLERİNİ BİR TAKIM İHANET ŞEBEKELERİNE TUTSAK EDEN ZAVALLILARIN ORTAYA ÇIKTIĞINI GÖRDÜK"

Konuşmasında FETÖ'nün 15 Temmuz’daki hain darbe girişimiyle ilgilide konuşan Orgeneral Akar, "15 Temmuz'da şanlı tarihimizin hiçbir döneminde rastlanmayacak bir şekilde; aklını, fikrini, ruhunu ve bütün değerlerini; birtakım ihanet şebekelerine tutsak eden zavallıların, hainlerin ve alçakların ortaya çıktığını ibretle ve esefle gördük. Böylesi acı bir deneyim karşısında iman dolu göğüslerini, her türlü ihanetin önüne çelikten bir sur gibi çeken şehitlerimiz; uğruna feda olunacak gerçek değerlerin neler olduğunu bir kez daha göstermişlerdir" dedi.

"ŞEHADETE YÜRÜMÜŞLERDİR"

Akar, şöyle konuştu: "Şanlı ordumuzun kahraman mensupları, 2016 yılı içinde 17 Şubatta merasim sokakta, 6 Eylülde dağlıca ’da, 17 Aralıkta Kayseri’de şehadete yürümüşlerdir. Ayrıca yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğümüz, terörle mücadele ve Fırat kalkanı harekâtı ile çeşitli hain ve alçak terör saldırılarında da birçok silah ve mesai arkadaşımız kahramanca şehit olmuşlardır. Milletçe üzgünüz, kızgınız. Türk milletinin bağrından çıkan ordumuz; bugüne kadar evlatlarımızın kanlarını yerde bırakmadı, bundan sonra da bırakmayacaktır. Bu uğurda şehitlerimize layık olmak için azim ve kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Birliğimizi hedef alan tüm terör örgütlerine karşı, "asker-millet" anlayışının bir timsali olan Türk silahlı kuvvetleri; milletimizin sevgi ve güveninde aldığı güçle; kararlı ve tavizsiz mücadelesini yılmadan sürdürecektir."

"TEK BİR TERÖRİST KALMAYINCAYA KADAR…"

TSK olarak; jandarma, polis ve güvenlik korucularımızla omuz omuza, vatan toprağında tek bir terörist kalmayıncaya kadar; yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğümüz mücadele artan bir azim ve kararlılıkla devam edecektir. Aziz şehitlerimiz; Sizler, sadece vatan toprağının bağrında değil; asil Türk milletinin de kalbinde ve gönlünde yaşıyorsunuz. Her nefesimizde hissettiğimiz özgürlük ve huzuru, köklü bir tarihe dayanan birlik ve beraberliğimizi, sizlere borçlu olduğumuzun da bilincindeyiz. Milletin cesur evlatları, ebedî mekânlarınızda huzur içinde uyuyunuz. Biliniz ki kanlarınızla yoğrulmuş vatan toprağı ve Türk milleti; sonsuza kadar var olacak ve ay yıldızlı bayrağımız göklerde şanla, şerefle dalgalanacaktır."

ŞEHİT AİLELERİNE SESLENDİ

Konuşmasında şehit ailelerine de seslenen Orgeneral Hulusi Akar, şunları söyledi: "Hayatta yaşanacak en büyük acı; evladını, babasını, kardeşini, eşini veya sevdiklerini kaybetmektir. Sizler derin acınıza rağmen, aziz milletimizin asaletinin göstergesi olarak; büyük bir sabır ve metanet örneği sergiliyorsunuz. Türk silahlı kuvvetleri; muvazzafı, emeklisi, şehit aileleri ve gazileri ile birlikte büyük ve güçlü bir ailedir. Acılarımızı ve sevinçlerimizi, öncelikle bu büyük aile içinde paylaşıyoruz. Şehitlerimiz ve onları yetiştiren sizler için ne yaparsak yapalım, hiçbir zaman haklarınızı ödeyemeyiz. Evlatlarınızın kahramanlıklarının ve sizlerin emeklerinin bir karşılığı da bulunamaz. Devletimiz ve milletimiz için en ağır bedelleri sizler ödediniz. Fedakârlıklarınız için bu millet size daima minnettardır. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkan Türkiye cumhuriyeti devleti ve Türk silahlı kuvvetleri, gönüllerinizi ferahlatmak için elinden gelen gayreti göstermektedir. Böylece acıları paylaşarak azaltmaya, yaraları da olabildiğince sarmaya çalışmaktayız.

"NE MUTLU Kİ YEMİNİNE SADIK, ASKERLERİMİZ VAR"

Ne mutlu bizlere ki askerlik yeminine sadık, askerlerimiz var. Ne mutlu bizlere ki uğruna şehit olmayı arzu ettiğimiz değerlerimiz var. Ne mutlu bizlere ki aziz şehitlerimizi yetiştiren fedakâr ailelerimiz var. Ve yine ne mutlu bizlere ki vatanı uğruna ölerek sonsuzluğa dirilen şehitlerimiz var."

ŞEHİT AİLELERİ VE ASKERLERLE YEMEK YEDİ

Akar ve kuvvet komutanları daha sonra Mehmetçik Yemekhanesinde şehit yakınları, general/amiraller, erbaş ve erler ile birlikte öğle yemeği yedi. Akar, okunan yemek duasından sonra salonda bulunanlara 'afiyet olsun' dedi. Akar'ın masasında 15 Temmuz şehidi Astsubay Ömer Halis Demir'in babası Hasan Hüseyin Demir ve 15 Temmuz'da Genelkurmay önünde eşi Fazlı Gür ve babası Necati Sayın'ı şehit veren Bilge Gür ve oğlu Ömer Gür'de bulundu. Akar, Bilge Gür ve oğlu Ömer Gür ile de sohbet etti.

DHA