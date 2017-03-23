Orman Olimpiyatları'nda renkli görüntüler

ANTALYA'da düzenlenen 1'inci Orman Olimpiyatları'nda renkli yarışmalar düzenlendi. Yarışmaya katılan üniversite öğrencileri kütük kesti, tomruk yuvarladı, kozalak topladı.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) ile Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi, Türkiye'de ilk kez Orman Oyunları Olimpiyatları düzenledi. AÜ yerleşkesinde düzenlenen olimpiyatlarda üniversite öğrencileri birbirinden farklı yarışmalarda ter döktü. İki gruba ayrılan 20 öğrenci ağaç yaşı hesaplama, tomruk yuvarlama ve kesme, kozalak toplama, bitki türlerini tanıma ile istif yarışmalarında kıyasıya mücadele etti. Arkadaşlarının yoğun destek verdiği yarışmalarda öğrenciler birbirlerine üstünlük sağlamak amacıyla mücadele etti.

OYNAYARAK ÖĞRENECEKLER

Türkiye Ormancılar Derneği Batı Akdeniz Şubesi Başkanı Prof. Dr. Tuncay Neyişçi, bayramları bayram gibi kutlamak gerektiğini belirterek, Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle bu yarışmayı düzenlediklerini söyledi. Oynayarak ormancılık faaliyetlerinin öğrenilmesi için bu yarışmayı düzenlediklerini anlatan Prof. Dr. Neyişçi, “Bu yarışmaya katılan öğrenciler ve izleyicilerin, ormancılık konusundaki fikirleri daha bütüncül olacaktır. Umarım bu tür yarışmalar başkalarına ilham olur. Yarışmada, her kategorinin farklı bir amacı var. Örneğin kozalak yarışmasında öğrenciler kozalağın ormanda ne işe yaradığını öğreniyor. Yangın söndürme yarışmasında orman yangınlarının nasıl söndürülmesi gerektiğini öğrenecekler. Fidanları tanıma kategorisinde birçok ağaç türlerini tanıyacaklar. Bu yarışmayla endişe ve merakı uyandırmak istiyoruz" dedi.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere madalya verildi.

DHA