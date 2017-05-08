Ormanda kaybolan gençleri AFAD buldu

KOCAELİ'nin Derince İlçesi'nde ormanlık alanda kaybolan 4 genç, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince 10 saati aşkın süren çalışmalar sonucunda bulundu.

Dün, Derince Çınarlıdere'de ormanlık piknik yapan 4 genç kayboldu. Piknik alanındakiler, yanlarında bulunan gençlerin geri dönmemesi üzerine kaybolduklarını düşünerek 112 Acil'i aradı. Gece saat 00.00 sıralarında AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışmalarına başladı. Yağmur yağışı arama çalışmalarını güçleştirdi. Saatlerce süren çalışmalara rağmen gençler bulunamadı. Çalışmalara bu sabah yeniden başlanırken, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda gençler Çınarlıdere Büyük Şelale mevkisinde saat 10.25 sıralarında bulundu.

Geceyi ormanlık arazide geçiren 4 genç AFAD ekiplerinin engebeli arazide kurduğu iplere tutunarak vadiden yukarı çıktı. Sağlık durumlarının iyi olduğu görülen gençler ailelerine teslim edildi.

DHA