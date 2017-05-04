Ormanda mahsur kalan iki kardeş kurtarıldı

KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde ormanda otomobilleri çamura saplanınca mahsur kalan 2 kardeş kurtarıldı.

Erdi ve Yusuf Ziya Tahta kardeşler, dün akşam saatlerinde otomobilleriyle Sarı Çiçek Ormanları mevkisinde gezintiye çıktı. Tahta kardeşlerin aracı, bir süre sonra ormanın iç kesimlerinde çamura saplandı. Aracı çıkaramayan iki kardeş, cep telefonları kapsama alanı dışında olduğu için yardım isteyemedi. Geceyi araçta geçiren Tahta kardeşler, sabah bir süre yürüyerek cep telefonlarının çektiği alandan jandarmayı arayarak yardım istedi. Jandarma ve AFAD ekipleri kısa sürede kardeşlere ulaştı. Sağlık sorunları olmayan kardeşler ekiplerin aracına alınarak evlerine götürüldü. Otomobil de saplandığı yerden kurtarıldı.

DHA