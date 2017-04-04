Ormandaki 'FETÖ' operasyonu;7 kişi tutuklandı

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine çalışma başlatarak geçtiğimiz çarşamba günü Ümraniye'deki Hacegan Ormanları'nda FETÖ'yle ilgili bir toplantı yapılacağını belirledi.

Polis ekipleri ormanda düzenlediği operasyonda aralarında FETÖ'nün kapatılan bir dershanesinin yöneticilerinin de bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette yapılan detaylı incelemesinde, FETÖ/PYD terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in çağrısı sonrasında Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdıkları ve KHK ile kapatılan sendikalara üye oldukları belirlendi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 7 kişi sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



DHA