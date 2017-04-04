Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: Ormandaki 'FETÖ' operasyonu;7 kişi tutuklandı

Ormandaki 'FETÖ' operasyonu;7 kişi tutuklandı

14:544 Nisan 2017
Son Dakika Haberi
Ormandaki 'FETÖ' operasyonu;7 kişi tutuklandı
Ormandaki 'FETÖ' operasyonu;7 kişi tutuklandı

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri bir ihbar üzerine çalışma başlatarak geçtiğimiz çarşamba günü Ümraniye'deki Hacegan Ormanları'nda FETÖ'yle ilgili bir toplantı yapılacağını belirledi.

Polis ekipleri ormanda düzenlediği operasyonda aralarında FETÖ'nün kapatılan bir dershanesinin yöneticilerinin de bulunduğu 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyette yapılan detaylı incelemesinde, FETÖ/PYD terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in çağrısı sonrasında Bank Asya'ya yüklü miktarda para yatırdıkları ve KHK ile kapatılan sendikalara üye oldukları belirlendi.

 

 

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 7 kişi sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
 

DHA

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar