Ormanlık alana götürdükleri 2 arkadaşı döven şüpheliler yakalandı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde zorla girdikleri evin sahibi Alihan E. ile arkadaşı Selçuk A.'yı ormanlık alana götürerek dövdüğü öne sürülen 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece Kışla Mahallesi 7 No'lu Bayır Sokak'ta meydana geldi. 30 yaşındaki B.D., 32 yaşındaki İ.T., ve 23 yaşındaki Ö.Y., iddiaya göre Alihan E'nin evinin kapısını kırarak zorla içeriye girdi. 3 kişi evdeki eşyalara zarar verdikten sonra Alihan E'yi evden alarak bir otomobile bindirdi. Şüpheliler, daha sonra Alihan E'nin arkadaşı Selçuk A'yı da yakın bir yerden alarak Kışla Mahallesine bağlı Osmantepe Mahallesi'ndeki ormanlık alana götürerek dövdü. Kaçan şüpheliler polis ekipleri tarafından Devrek Yolayrımı Mevkii'nde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

DHA