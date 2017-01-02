Ortaköy katliamında hayatını kaybeden Koray Karakoç, Haymana'da toprağa verildi

AİLESİ ile birlikte Almanya'da yaşayan ve yılbaşı gecesi tur şirketiyle geldiği İstanbul Ortaköy'deki gece kulübünde yaşanan terör saldırısında yaşamını yitiren Koray Karakoç, memleketi Ankara'nın Haymana İlçesi'nde toprağa verildi.

Almanya'nın Münih kentindeki Lundsberg kasabasında yaşayan 26 yaşındaki Koray Karakoç, tur şirketiyle yılbaşını kutlamak için İstanbul'a geldi. Yılbaşı gecesi gittiği Reina'da yaşanan terör saldırısında sırtından aldığı kurşunla hayatını kaybeden Karakoç'un cenazesi, doğum yeri Haymana'ya getirildi. Karakoç, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Haymana Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları içinde defnedildi.

Cenazede, Karakoç'un babası Mehmet Emin Karakoç, güçlükle ayakta durmaya çalışırken, yanına aldığı diğer 2 oğluyla beraber en büyük oğlu olan Koray'ın cenaze namazına katıldı. Haymana'nın Çalış Mahallesi'nden 1990'lı yıllarda Almanya'ya çalışmaya giden baba Karakoç'un 3 oğlundan Münih doğumlu olan Koray Karakoç'un, Almanya'da elektrik ve elektronik üzerine çalıştığı öğrenildi. Kardeşleri Gökay ve Ali de ağabeyleri Koray'ın cenazesinde birlikte geldikleri babasıyla hazır bulundu. Anne Hayat Karakoç'un ise geçirdiği bir ev kazası nedeniyle ayağı kırık olduğu için oğlunun cenazesine katılamadığı belirtildi.

DHA