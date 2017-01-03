Ortaköy'deki terör saldrırısıyla ilgili gözaltı sayısı 14'e yükseldi

REİNA'ya düzenlenen terör saldırısına ilişkin gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi.

Yılbaşı gecesi Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 14'e çıktı.

Olaydan sonra kaçan teröristin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şu ana kadar 14 kişiyi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde tutulan 14 kişinin ifadelerinin alınmasına devam edildiği öğrenilirken, terör saldırısının gerçekleştiği gece kulübü çevresindeki MOBESE ve güvenlik kamera kayıtlarının incelemesinin sürdüğü belirtildi.



DHA