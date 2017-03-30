Ortaokul öğrencisi kız kazada öldü

ANTALYA'nın Kaş İlçesi'nde ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Dilayda Aydoğdu, babasıyla yolculuk yaptığı traktörün kamyonetle çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Kaş'a bağlı Sarıbelen Mahallesi Çukuryurt mevkisinde meydana geldi. Ova Mahallesi'nden Sarıbelen'e giden 44 yaşındaki Yusuf Aydoğdu yönetimindeki 48 PS 839 plakalı traktörün arkasına bağlı sürgü merdane, karşı yönden gelen 30 yaşındaki Ali Öztürk yönetimindeki 07 SDA 85 plakalı kamyonetin kasasına takıldı. Kontrolden çıkan traktör yolun dışına savrulurken, çamurlukta oturan Dilayda Aydoğdu araçtan fırlayıp yola düştü.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazada boynu kırıldığı belirtilen Dilayda Aydoğdu ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Ova Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Dilayda Aydoğdu'nun 3 Mart'ta 14'üncü yaş gününü kutladığı belirtildi.

Jandarma kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

DHA