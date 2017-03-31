Ortaokulu öğrencisi besihanede asılı bulundu

AFYONKARAHİSAR'da, ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Hamza Y., evlerinin yanındaki besihanede iple tavana asılı bulundu.

Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Kışlacık Mahallesi'nde meydana geldi. Kışlacık Ortaokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Hamza Y.'yi evlerinin yanındaki besihanenin tavanına iple asılı gören yakınları, hemen yardıma koştu. İpi keserek Hamza Y.'yi indiren yakınları, durumu sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Hamza Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Hamza Y.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Hamza Y.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran jandarma, soruşturmayı sürdürüyor.

DHA