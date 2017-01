OSB Başkanı Bahar: 'İnadına ekonomi' diyeceğiz

ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Ali Bahar, "Ben ilk geldiğimde çocuklarıma bir fabrika bırakacağımı düşünürdüm, şimdi borç bırakacağıma eminim" dedi. Bahar, 'İnadına ekonomi' demeye devam edeceklerini belirterek, umutlu olunması çağrısında bulundu.

Antalya Genç İşadamları Derneği'nin (ANTGİAD) 20'nci dönem genişletilmiş üye toplantısının konuğu Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkan Yardımcısı ve Antalya OSB Başkanı Ali Bahar oldu. Rixos Downtown Hotel'deki toplantıya ANTGİAD Başkanı Volkan Barutçu, ANTGİAD 18'inci Dönem Başkanı Mustafa Alanyalı ve çok sayıda ANTGİAD üyesi genç işadamı katıldı. OSB Başkanı Ali Bahar, 'Sanayi ve Ekonomik Stratejiler' konulu konuşma yaptı.

HER YIL YÜZDE 18 BÜYÜRSEK 10'UNCU EKONOMİ OLABİLİRİZ

Yaşanan ekonomik sıkıntılardan bahseden Ali Bahar, iş dünyası olarak 'inadına ekonomi' diyerek, her zeminde bunu dile getirerek, memleketimize katkı sağlamaya, kendilerinden bekleneni yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Türkiye'nin orta gelir tuzağında olduğu ama ondan önce orta teknoloji, ara ürün tuzağında olduğuna dikkati çeken Bahar, "Bugün bunu en içten hissediyorsunuz dolar fiyatı nedeniyle. Ürettiğimiz her malın yüzde 70'ini ithal eder durumdayız. Teknolojik ürünlerde yüzde 80'in üzerinde ithal eder konumdayız ve bu cari açığın ana sebebidir. Bizim bir hedefimiz vardı, 10'uncu ekonomi olmak. Bulunduğumuz yer 18'inci sıra. 10'uncu ekonomi olan Hindistan'a yetişmemiz için 2023'e kadar Hindistan'ın hiç büyümemesi lazım. Biz de her yıl yüzde 18 büyürsek 10'uncu ekonomi haline gelebiliyoruz. Mümkün mü, hadi mümkün diyelim, ben bir mühendis olarak mümkün diyorum" dedi.

BAŞLANGICI BİLMEYEN KONDİSYONU AYARLAYAMAZ

Dünyanın 10'uncu ekonomisi olmak için her yıl yüzde 3 büyüdüğümüzde 35 milyar dolar, yüzde 7 büyüdüğümüzde 65 milyar dolar, yüzde 18 büyüdüğümüzde ise 170 milyar dolar cari açık ortaya çıkacağını vurgulayan Ali Bahar, "Peki bu cari açığı nasıl karşılayacağız ve nereden bulacağız her yıl 170 milyar doları Mermer, kereste, petrol bulabilir, uranyum gibi yeraltı kaynakları, doğalgaz çıkarabilirsiniz. Yüzde 18'i finanse edebilecek, bugün Hindistan dünyanın en parlayan ekonomisi konumunda, Türkiye ise kırılgan ekonominin en kırılgan 5'i içindedir. Referans noktasının tanımı başlangıç noktasıdır ve başlangıcı bilmeyen kondisyonunu ayarlayamaz" dedi.

YAPISAL REFORMLARA İŞARET ETTİ

Bu işin çözülmesi gerektiğini kaydeden Bahar, yapısal reformlara işaret etti. İç tasarrufların artırılmasının zorunlu olduğunu belirten Bahar, "Kanunlarla olacak şey değil sırf. Çok iyi niyetli çıkarılmış kanunlar var ancak mevzuat ve uygulamada o kadar sıkıntı var ki, bizlerin de hepimizin sorumluluğu var. Yerli malı anlamında bir dirayet koymalıyız fakat yüzde 65-70 ithalatla dönen bir durumda hadi yerli malı gibi bir acı reçete yok. Vergi reformu yapısal reformlarını geliştireceğim denildiğinde ilk artırılan dolaylı vergidir. Vergilerin hakkaniyetli alınması lazım. Dolaylı vergi kolaylı vergidir. Kayıtdışı ekonomiyi içeriye almamız ve vergi reformu yapılmalı. Hukuk, adalet, ticaret hukuku, eğitim bütün bunların hepsi yapısal reformlar içinde sayılabilecek şeylerdir" dedi.

ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE ÇOK BÜYÜK EKSİKLER VAR

İthalata dayalı ekonomimizi ar-ge ve bilimsel yatırımlarla geliştirme fikrinde olduklarını anlatan OSB Başkanı Bahar, şunları kaydetti:

"Bunun için tek çözüm üniversite-sanayici işbirliği ve üçüncü saç ayağı devlettir. Fakat üniversite- sanayici işbirliğinde çok büyük eksikler vardır. Bu ikisi birbirine yaklaşamamaktadır. Biri 5'lik biri 3'lük boru gibi ve arada küçük parçaya ihtiyaç vardır. Redüksiyondur bunun ismi. Biz OSB olarak redüksiyon görevi üstlenmek istiyor ve teknokentlerin üniversitelerin içinde değil OSB'lerin içinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü üniversitelerin içinde çok sorun olduğunu görüyoruz. Bakın Akdeniz Üniversitesi'ne ve haklı olduğumu göreceksiniz. Eğitim, hukuk, tıp, ziraat hepsi var. Bizim bir genç nüfusumuz var ama doğru kullanmıyoruz. Bu suç bu nüfusun değil, bizim. Eğer bu zamanı doğru kullanamazsak hepimizin bu sorun. O kardeşlerimizi yetiştiremezsek ülkemize katma değer sağlayamayacağız ve sorumluluk hepimizin olacak."

'UMUDUNUZU KAYBETMEYİN' ÇAĞRISI

Genç işadamlarına "Umudunuzu hiç kaybetmemeniz gerekiyor" diye seslenen OSB Başkanı Ali Bahar, sanayicinin umutlu olmak zorunda olduğunu belirtti. Bahar, sanayiciyi iki kanatlı bir meleğe benzettiğini belirterek, "Kanatlarından biri cesaretten, diğeri korkudan oluşuyor. Birini alırsak, bir kuşun kanadını nasıl alınca etrafında acı çekerek düşeceğini gözünüzde canlandırın" dedi. "Ben ilk geldiğimde çocuklarıma bir fabrika bırakacağımı düşünürdüm, şimdi borç bırakacağıma eminim" diyen Bahar, umutlu olunması çağrısında bulundu.

OSB başkanlığından sonra herhangi bir hedefi olmadığını da dile getiren Bahar, "Çünkü biz yüzde 97 ile seçilmiş bir yönetim kuruluyuz. Karşımızda hiç rakip yokken sanayici başkan istemedi, o koltuğun temsilini istedi. Sanayici size bu güveni vermişken siz bu koltuktayken başka bir koltuk düşünmeniz mümkün değil" dedi.

DHA