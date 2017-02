Oscar Ödülleri, tatil tercihleri üzerinde etki gösterdi

Hotels.com, eleştirmenlerin de beğenisini kazanan La La Land, Jackie, Lion ve Manchester by the Sea gibi filmlerin hikâyelerinin geçtiği şehirler için yapılan aramalarda geçen yıla göre bir artış yaşandığını belirtti. Hollywood’un gişe rekorları kıran filmlerinden etkilenen sinema tutkunları, filmden bir sahne yaşayacakları ve kendilerini filmlerin yıldızlarının yerine koyabilecekleri seyahatler planlıyor.Hotels.com’un uzmanlarına göre, başrollerini Ryan Gosling ile Emma Stone'un paylaştığı, basında geniş yer bulan ve olumlu eleştiriler de alan La La Land filmi; geçen yılki aramalara göre yüzde 20’nin üzerinde bir artışa yol açtı. La La Land, tıpkı 1998 yılında Titanic filmi gibi, tam 14 dalda Oscar’a aday gösterildi ve bu adaylıklarıyla da manşetlere çıktı.Natalie Portman'ın, Amerika'nın en ilerici cumhurbaşkanlarından birinin eşini olağanüstü bir perfomansla canlandırdığı Jackie ise ABD’nin siyasi merkezi Washington DC’ye olan ilgiyi yaklaşık yüzde 30 artırdı.Başrollerini Casey Affleck ve Michelle Williams'ın oynadığı, eleştirmenlerce ayakta alkışlanan ve Akademi Ödülleri'ne beş dalda ödüle aday gösterilen Manchester by the Sea ise tatilcilerin rotalarını Boston'a çevirtti. Filmle birlikte Boston ve Boston’un kıyı kasabalarına seyahat etmeyi isteyen tatilcilerin oranı yüzde 35 artış gösterdi.Oscar’ların bu etkisinden az seyahat edilen uluslararası destinasyonlar da faydalandı. Hotels.com, Oscar adayları arasında olan Lion’un, Hindistan Kalküta'daki oteller için küresel olarak yapılan aramalarda yaklaşık yüzde 70'lik bir artış gösterdiğini belirtti.Hotels.com markası Avrupa, Orta Doğu ve Afrkia (EMEA) Bölgesi Başkan Yardımcısı Isabelle Pinson, “Oscar’a aday gösterilen filmlerin tatilciler üzerinde farklı bir etki yarattığını ve filmlerin geçtiği yerler için yapılan aramalarda ciddi bir artış yaşandığını gördük. Dünyanın her yerindeki tatilcilerin kalplerini kazanan ve hayal dünyalarına giren bu filmler; tatilcilerin bu şehirleri ziyaret ederek, buralarda kendi yerlerini alma isteği uyandırdı” dedi.

DHA