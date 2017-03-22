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Muğla Haberi: 'Oskar' kiremitlerin arasındaki uyuşturucuyu buldu

'Oskar' kiremitlerin arasındaki uyuşturucuyu buldu
18:2022 Mart 2017
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'Oskar' kiremitlerin arasındaki uyuşturucuyu buldu
'Oskar' kiremitlerin arasındaki uyuşturucuyu buldu

MUĞLA'nın Milas İlçesi'ndeki bir inşaatta, polisin uyuşturucu operasyonları için eğitilen 'Oskar' adlı köpekle yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi ve 1 kişi gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amirliği ekipleri dün akşam, uyuşturucu ticaretine yönelik Burgaz Mahallesi'ndeki bir inşaata operasyon düzenledi. Narkotik operasyonları için eğitilen 'Oskar' adlı köpekle yapılan aramada, inşattaki kiremitler arasına gizlenen 400 gram bonzai ve 50 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili M.V. adlı kişi gözaltına alındı. 

DHA

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