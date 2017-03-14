Osman Baydemir: Rabbim bize hiçbir siyasetçiyi yuhalatmayı nasip etmesin

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, kürsüden gösterdiği Başbakan Binali Yıldırım'ın bozkurt işareti yapan ına partililerin yuhalamasına müdahale ederek "Rabbim bize nasip etmesin hiçbir siyasetçiyi partiyi yuhalamayız" dedi.

"BAKTILAR OY GELMİYOR SİZİ SATARLAR"

HDP'nin bu haftaki grup toplantısında parti sözcüsü Osman Baydemir konuştu. Osman Baydemir, Türkiye'nin bazı Avrupa ülkeleri ile yaşadığı diplomatik krize ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'nin dört tarafı düşmanlarla sarılı. Nasıl düşmanlarla çevrili olduğunu AKP Hükümeti 'nin politikalarına baktığımızda anlıyoruz. İçerideki kutuplaşma yetmedi şimdi de Avrupa ile bir kriz, düşmanlık yaratmanın çabasını en üst düzeyde görüyoruz. Kimden gelirse gelsin fikir hürriyetinin kısıtlanmasına, faşizme hayır diyoruz, Peki şu anda yaşanan tablo nedir. Bir algı operasyonu, kandırma politikasıdır. Duyguları suistimal etme politikasıdır. Bu ülkenin bir yasası, mevzuatı var. Bu yasa, mevzuat bana nasıl uygulanacaksa bu ülkenin Cumhurbaşkanı, bakanları, milletvekillerinin de uygulamakla mükellef olduğu mevzuattır. Anayasasının 94'üncü maddesi 2008 yılında bir değişikliğe uğradı AKP Hükümeti döneminde. Yurt dışı temsilcilikleri ve gümrük kapılarında propaganda yapılamaz. Bu değişikliği yapan AKP Hükümeti'nin kendisi. Peki sen bakan, başbakan olarak niye kendi koyduğun yasayı ihlal ediyorsun. Bunlar bir mağduriyet edebiyatıyla referandum çalışması yürütmenin arayışı içindeler. Avrupa'da bulunan Türkiye, Kürt, Sünni, Alevi bütün kardeşlerime özellikle kadın gençlere çağrım var. Siz siz olun huzurunuzu bunlara feda etmeyin. Çünkü bunlar satar. Baktılar oy gelmiyor açık söyleyeyim sizi satar. Olan sizin huzurunuza, düzenine olmuş olur. Aman ha bu düzenin kara düzenin bir parçası olmayın."

AŞIK MAHSUNİ ŞERİF'İN 'YUH YUH' DİZELERİNİ OKUDU

Başbakan Binali Yıldırım'ın bozkurt işareti yaparken çekilen ını kürsüden gösteren Osman Baydemir, partililerin yuhalaması üzerine " Hayır hayır öyle değil. Rabbim bize nasip etmesin hiçbir siyasetçiyi, partiyi yuhlamayız." dedi. Baydemir, konuşmasına Aşık Mahsuni Şerif'in 'yuh yuh' dizelerini okuyarak sonlandırdı.

DHA