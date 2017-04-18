Osman Baydemir: YSK bu şaibelerde en büyük vebal senin boynuna binmiş olacaktır

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, referandum sonuçlarının 'şabileli' olduğunu ileri sürerek Yüksek Seçim Kurulu'nun 2014'de Bitlis Norşin'de mühürsüz zarflarla ilgili seçimin yenilenmesi kararını anımsatarak “2.5 milyonu bulan oylar ve zarflarla ilgili 2014'te aldığın kararın aynısı almazsan sen bu seçimde hakem değil tarafsın. Bu şaibelerde en büyük vebal senin boynuna binmiş olacaktır.ö dedi.

HDP sözcüsü Osman Baydemir, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Osman Baydemir, referandumda yüzde 51 oy ile 'evet' çıktığını anımsatarak sonucun şaibeli olduğunu iddia etti. Osman Baydemir, çok sayıda sandıkta Yüksek Seçim Kurulu oy sonuçları ve HDP'nin oy takip merkezinin sonuçları arasında fark olduğunu savunarak şunları söyledi: 'Birçok ilde sandık kurulu başkanlarımızın üzerinin ismi çizildi, yerine diğer partilerden getirildi. HDP yurt dışında en fazla oy alan ikinci parti olmasına rağmen üye vermesi engellendi. Yüzlerce sandıkta YSK sonucu ile HDP takip merkezinin sonuçları arasında fark var. 700'ü aşkın tutanağa itirazlarımızı sunduk. Yurt dışından gelen oyların sayımında müşahitlerimiz sandıktan uzak utuldu. Sosyal medyada çok sayıda var. Seçim hilelerini net şekilde gösteriyor. Bu seçim şaibelidir, sonuçları itibariyle. Muş Hasköy'e bağlı olan bir köyde sandık sonucu evet 290, hayır 2. Silahların gölgesinde geçen seçim sonucu. Hasköy'de 30 sandıkta kullanılan oy oranı yüzde 100. Evet oranı yüzde 100. Dünyanın hangi yerleşim biriminde böyle bir seçim görülmüştür. Bunlar bu seçimin iptalini gerektiren maddelerdir. Milyonlarca zarf ve oy pusulası mühürsüz kullanılmıştır. YSK ve seçime darbedir bu. 2014'te Bitlis Norşin'de yerel seçimlerde DBP birinci parti seçildi ve kazandı. AKP'nin itirazı üzerine mühürsüz zarflar gerekçesiyle seçim iptal edildi ve yeni yapılan seçimde de yine seçimi DBP aldı. YSK'ya çağrıda bulunuyoruz: 2.5 milyonu bulan oylar ve zarflarla ilgili 2014'te aldığın kararın aynısı almazsan sen bu seçimde hakem değil tarafsın. Bu şaibelerde en büyük vebal senin boynuna binmiş olacaktır. Meşruiyet krizi aşılmadığı müddetçe toplumun ihtiyaçları giderilmemiş olacaktır. AGİT raporunu tanımıyorum diyor cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanının bu şaibeli seçim sonuçlarına ilişkin tebrik eden hangi ülkeler. Katar, Gine, maşallah maşallah.'

DHA