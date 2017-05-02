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Ankara Haberi: Osman Baydemir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: İyi de kurban sen ne zaman partiden ayrıldın ki

Osman Baydemir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: İyi de kurban sen ne zaman partiden ayrıldın ki

13:482 Mayıs 2017
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Osman Baydemir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: İyi de kurban sen ne zaman partiden ayrıldın ki
Osman Baydemir'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: İyi de kurban sen ne zaman partiden ayrıldın ki

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'ye üye olmasına ilişkin 'İyi de kurban sen ne zaman partiden ayrıldın ki Kimse seni partiden ayırmamıştı ki zaten. Tamı tamına cumhurbaşkanı seçildiği günden bugüne değin zaten partiyi sen yönetiyordun.' dedi.

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Osman Baydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye üye olmasına ilişkin 'Erdoğan partisine bir kez daha üye olmuş. İyi de kurban sen ne zaman partiden ayrıldın ki Kimse seni partiden ayırmamıştı ki zaten. Tamı tamına cumhurbaşkanı seçildiği günden bugüne değin zaten partiyi sen yönetiyordun. Ancak hukuk dışı yöntemle Figen Yüksekdağ'ın partiden üyeliği düşürüldü. Gün gelecek Yüksekdağ yine HDP'ye üye olacak, bunun sözünü veriyoruz.' diye konuştu

DHA

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