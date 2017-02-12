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Samsun Haberi: Osmancık'ta kaza: 4'ü çocuk 8 yaralı

Osmancık'ta kaza: 4'ü çocuk 8 yaralı
16:5312 Şubat 2017
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Osmancık'ta kaza: 4'ü çocuk 8 yaralı
Osmancık'ta kaza: 4'ü çocuk 8 yaralı

Mustafa ULUSOY / OSMANCIK(Çorum), DHA ÇORUM'un Osmancık İlçesi'nde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.
Kaza İstanbul- Samsun D-100 Karayolu Çorum Işıklı kavşağında meydana geldi. Osmancık İlçesi'ne seyir halinde olan Murat Kandemir yönetimindeki 55 SA 220 plakalı otomobil, Arif Yiğitoğlu yönetimindeki 37 KL 367 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan Güldane Yiğitoğlu, Merve Yiğitoğlu, Ebuzer Yiğitoğlu, Aliekber Yiğitoğlu, Burcu Yiğitoğlu ile Nazlı Kandemir yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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