Osmancık’ta zincirleme kaza: 2 yaralı

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK(Çorum), (DHA)– ÇORUM’un Osmancık İlçesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç çarpıştı, biri yabancı uyruklu 2 kişi yaralandı.

Kaza Osmancık İlçesi Kavak Köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Samsun istikametine giden 38 yaşındaki Raşit Tüfenkçi yönetimindeki 37 BD 940 plakalı minibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan D100 Karayolu'nda aynı yönde giden 44 yaşındaki Mustafa Çelik yönetimindeki 90 HK 281 plakalı otomobille çarpıştı. Yine aynı yönde giden 50 yaşındaki Osman Canbağı’nın idaresindeki 19 KU 790 plakalı kamyon da duramayıp bu iki araca çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Çelik ile yanında yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Natavan Soltanova yaralandı. 2 yaralı olay yerine gelen ambulansa Osmancık İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle İstanbul-Samsun D-100 karayolu tek yönlü olarak yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapandı. Yolda uzun araç konvoyu oluştu.

DHA