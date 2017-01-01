Osmangazi Köprüsü'nde indirimli fiyat başladı

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın açıklamasından sonra geçiş ücreti 89 TL’den 65.65 TL’ye düşürülen Osmangazi Köprüsü'nde indirimli fiyat uygulaması 2017'nin ilk dakikasından itibarene uygulanmaya başladı. İndirimli fiyat sürücülerin yüzünü güldürdü.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın dün yaptığı açıklama ile Osmangazi Köprüsü'ndeki fiyat indirimi gece yarısı uygulanmaya başladı. Köprü hizmete girdikten sonra otomobiller için 89 TL alınan geçciş ücreti, 2017'ye girilmesi ile indirimli alınmaya başlandı. Osmangazi Köprüsü’nde gece yarısından başlayan indirimli fiyat sürücüleri memnun etti. Yılbaşı gecesi köprü geçişinde fiyatın indirimli olduğunu gören sürücüler önce şaşırdü, sonra sevindi. Bazı sürücüler daha önce fiyatın yüksek olmasından dolayı feribotu kullandığını belirterek, artık yeni fiyat ile birlikte köprüyü kullanacaklarını ifade etti.

DHA