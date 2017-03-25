Osmaniye'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı

OSMANİYE'nin Kadirli İlçesi'nde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kadirli- Osmaniye karayolu Koçyurdu Köyü yakınlarında Onur Çözeli (25) yönetimindeki 80 AH 021 plakalı otomobil, aynı yönde giden Müslüm Koçoğlu yönetimindeki 34 HN 9924 plakalı tankere arkadan çarptı. Kazada hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Onur Çözeli ile beraberindeki Fatih Haydar Durmuş (22) hayatını kaybederken; Sinan Savrun, Ali Sadık Çözeli, Ahmet Dal ve Yakup Küçükkavruk yaralandı.
Osmaniye Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alınırken, tanker sürücüsü gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.
DHA