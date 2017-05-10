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Osmaniye Haberi: Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

15:2210 Mayıs 2017
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Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

OSMANİYE'de kahvehanede çıkan silahlı kavgada 25 yaşındaki Furkan Öksüz hayatını kaybederken, Sinan Öksüz ise yaralandı.
Olay, dün Alibeyli Mahallesi Zafer Camisi Sokak'ta meydana geldi.  Bir kahvehanede belirlenemeyen bir nedenle çıkan silahlı kavgada Muhittin Ö., tabancayla ateş ederek Sinan Öksüz ile akrabası Furkan Öksüz'ü vurdu.  Çağrılan ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Furkan Öksüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Sinan Öksüz'ün ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
Polis olayın ardından kaçan Muhittin Ö.'yü arıyor.

DHA

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