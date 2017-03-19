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Osmaniye Haberi: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
21:4719 Mart 2017
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Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı 26 yaşındaki Zinnur Ezim'in Osmaniye'deki baba evine ateş düştü.
Merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki şehidin baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Mehmet ve anne Hatice Ezim'e verdi. Oğlullarının şehit düştüğünü öğrendikten sonra üzüntüden fenalık geçiren Ezim çiftine, askeri heyetle gelen sağlık görevlileri müdahale etti. Bir yıl önce göreve başladığı ve 5 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenilen Zinnur Ezim'in şehit olduğunu duyan yakınları taziye için baba evine akın etti. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, Osmaniye Belediyesi de taziye çadırı kurdu.
Bekar olduğu öğrenilen şehit Zinnur Ezim'in, yarın düzenlenecek olan törenin ardından Belediye Asri Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne defnedileceği belirtildi.

DHA

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