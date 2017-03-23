Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

HAKKARİ'nin Çukurca İlçesi Gerki Tepe Üs Bölgesi'ne sızmaya çalışan terör örgütü PKK'lıların roketatarlı saldırısında şehit olan sözleşmeli er 23 yaşındaki Onur Deniz'in acı haberi, Osmaniye'deki baba evini yasa boğdu. TIR şoförü baba, oğlunun şehit olduğunu İzmir'de öğrendi.

Bekar olan sözleşmeli er Onur Deniz'in şehit haberini askeri personel sağlık görevlileri ile sabah saatlerinde Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki baba evine ulaştırdı. Acı haberle anne Hatice Dudu Deniz sinir krizi geçirirken, İzmir'de olan şoför baba Mustafa Deniz'e de haber telefonla verildi. 3 çocuk babası Mustafa Deniz'in Osmaniye'ye gelmek üzere yola çıktığı bildirildi.

Ailenin Kahramanmaraşlı olması nedeniyle şehidin cenazesinin Andırın İlçesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

DHA