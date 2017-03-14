ÖSYM, KPPS giriş ücretindeki yüzde 120'lik zamma karşı yükselen tepkiler üzerine geri adım attı

Özgür ALTUNCUTaner YENER /İSTANBUL, (DHA) ÖSYM, KPPS giriş ücretindeki yüzde 120'lik zamma karşı yükselen tepkiler üzerine geri adım attı. Bir öğren ci geçen yıl tüm oturumlara girmek için 220 TL öderken bu yıl rakamın 420 TL'yi bulması üzerine tepkiler çığ gibi büyüdü. ÖSYM, "yeniden değerlendirilecek, yeni ücretler adaylara duyurulacak" dedi. Babası işsizlik maaşı alan bir öğrenci, " Ben de bununla geçinmeye çalışıyorum. Aynı zamanda çalışıyorum. Aynı zamanda dersaneye geliyorum" diye konuştu.

SINAV GİRİŞ ÜCRETİ 420 TL'Yİ BULDU

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bu yıl Kamu Personeli Seçme Sınavını (KPSS) 4 ayrı oturum halinde yapılacağını duyurdu. Ancak bu değişiklikle birlikte sınav giriş ücretlerine de yüzde 120'yi bulan oranda zam yaptı. Tüm oturumlara katılacak bir adayın sınav giriş ücreti toplam 420 TL'yi buldu. İşte bu anormal rakam, hem adayların hem de KPSS hazırlık eğitimi veren kurumlardaki eğitimcilerin tepkisini çekti.

HER OTURUM İÇİN AYRI ÜCRET

Sınav ücretindeki artışın çok yüksek olduğunu söyleyen Tasarı Eğitim Kurumları Müdürü Özgen Bulut, " Geçen yıl bütün oturumlara giren bir öğrenci, 220 TL öderken, bu yıl 420 TL gibi bir rakama ulaşmış durumda. Geçen yıl alan sınavına giren bir öğrenci her ders için ayrı ayrı ücret ödemiyordu. Bu yıl örneğin iktisat için ayrı bir ücret koymuş. Bu öğrenci için külfet oluyor. Bir öğrenci bütününden sınava girebilir. O zaman 420 TL ödemesi gerekiyor. Bugünün koşullarında yüksek bir ücret. Bunu ÖSYM'nin değerlendireceğini ve fiyatta olumlu yönde bir ayarlama yapacağını düşünüyorum" dedi.

BABASI İŞSİZ ÖĞRENCİ : ÇALIŞIYORUM DERSANEYE GELİYORUM.

Babasının Mayıs ayından beri işsiz olduğunu söyleyen KPSS adayı Hüdai Özben de fiyat artışına tepki gösterdi. Özben, " Babam işsizlik parası alıyor. Ben de bununla geçinmeye çalışıyorum. Aynı zamanda çalışıyorum. Aynı zamanda dersaneye geliyorum. Beni zorlayacak açıkcası" diye konuştu. Zammı tam bir rezillik olarak tanımlayan Mert Güleç de, " Böyle birşey olabilir mi Bu parayı bir yerlerden buluruz ama borçlanırız" diyerek tepkisini dile getirdi.

"ADAYLAR DAR GELİRLİ AİLELERİN ÇOCUKLARI"

KPSS'ye hazırlanan adayların çoğunun memur olmak istediğini hatırtalat Bakırköy Beyaz Akademi Kurucusu Eğitimci Cavit Ardıç, " Dar gelirli ailelerin çocukları bunlar. Öyle çok abartı zenginlerin çocukları değiller. Bu konuyla ilgili ciddi şikayetler geldi. ÖSYM'nin bu konuda geri adım atıp fiyatları yeniden değerlendireceğini dulduk. 400-500 TL, bu çocukların 6 aylık harçlığı."dedi.Parayı karşılamanın çok zor olduğunu söyleyen KPSS adayı Özlem Kılıç " Çok zor. Çalışmıyorum da. Sürekli zam geliyor. Aile açısından da, benim açımdan doa çok zorluyor bizi gerçektin"şeklinde konuştu.

BAŞVURU KONUSUNDA ÖNEMLİ UYARI

Sadece fiyatta değil sistemde de yaşanan ciddi bir değişiklik uyarıyı da beraberinde getirdi.13-24 Mart tarihlerinde Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri alanında ilk bavşrununun yapılacağını, 27-31 Mart tarihleri arasında da alan sınavları için ikinci başvurunun yapılması gerektiğini hatırlatan Tasarı Eğitim Kurumları Müdürü Özgen Bulut " ilk başvurularını mutlaka ama mutlaka yapmaları gerekiyor. Bu oturuma başvuru yapmayanlar maalesef ikinci oturuma başvuru yapamazlar"dedi.

ÖSYM GERİ ADIM ATTI

Bu arada tepkiler üzerine ÖSYM geri adım attı. Akşam ÖSYM Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklama ile," 13.03.2017 tarihinde 2017 KPSS kılavuzunda kamuoyuna açıklanan tüm bu iyileştirmeler korunarak sadece test bazlı ücretlendirme konusu ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yeniden değerlendirilecek, yeni ücretler KPSS Alan Bilgisi sınav başvurularının başlayacağı 27 Mart 2017 tarihinden önce adaylara duyurulacaktır"denildi.

DHA