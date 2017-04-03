Otel odasında ölü bulundu

BALIKESİR’in Bandırma İlçesi’nde, 38 yaşındaki Zafer Deniz kaldığı otel odasında ölü bulundu. 2 gün önce nefes darlığı şikayeti ile hastaneye gittiği öğrenilen Deniz’in cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Önümüzdeki hafta yapılacak '61 İlden Doğal Lezzetler ve Yöresel Ürünler Festivali' için Antalya'dan Bandırma’ya gelen ekipte yer alan çiğköfte sattığı bildirilen Zafer Deniz, Paşabayırı Mahallesi’ndeki bir otelde kalmaya başladı. Dün gece saat 21.00 sıralarında telefonla ulaşamayan oda arkadaşı, otel görevlisine haber verdi. Girdikleri odada, Zafer Deniz’in yatağın üzerinde uzanmış hareketsiz halde yatarken bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Deniz’in öldüğünü belirledi.

Evli ve 1 çocuk babası Zafer Deniz’in 2 gün önce nefes darlığı şikâyetiyle hastaneye gittiği ve tedavi amaçlı ilaç kullandığı öğrenildi. Yapılan savcılık soruşturması ve doktor kontrolünden sonra Zafer Deniz’in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

DHA