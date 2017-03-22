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İzmir Haberi: Otelin bodrum katında çok sayıda silah ele geçti

Otelin bodrum katında çok sayıda silah ele geçti
19:5722 Mart 2017
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Otelin bodrum katında çok sayıda silah ele geçti
Otelin bodrum katında çok sayıda silah ele geçti

İZMİR'in Tire İlçesi'nde polisin düzenlediği operasyonda, bir otelin bodrum katında ruhsatsız 10 av tüfeği ile 1'i kuru sıkı, 4 tabanca ele geçti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekileri, istihbarat çalışmasıyla 41 yaşındaki E.M.K.'nin Tire'deki bir otelin bodrumunda çok sayıda silah sakladığını belirledi. Harekete geçen polis, bu sabah otel ile E.M.K'nın Ödemiş ve Tire ilçelerindeki ev ve işyerlerinin de aralarında bulunduğu beş ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Tire'deki otelin bodrumunda yapılan aramada ruhsatsız 10 av tüfeği, çeşitli çap ve markalarda 1'i kurusıkı, 4 tabanca ele geçirildi.
Ödemiş'teki evinde gözaltına alınan E.M.K.'nin Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.

DHA

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