OTİAD: 'Terör ihracat rekoru kırma azmimizi kırmayacak'

OSMANBEY Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) Başkanı İlker Karakaş, terör örgütlerine ve saldırılarına karşı verilecek en iyi cevabın, toplum olarak tüm farklılıklarımız ile birlikte bölünmeden, sen ve ben kavgasına düşmeden bir arada kalmak en etkili cevap olduğunu söyledi.

"OHAL'DE OTİAD'A SEHVEN KAPAMA"

OTİAD üyelerinin düzenlediği toplantıda konuşan Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği Başkanı İlker Karakaş, "Derneğimiz OTİAD, Olağanüstü Hal kapsamında 4 ay kapalı kaldıktan sonra, yapılan tetkik ve incelemeler sonucu aklanarak 22 Kasım 2016 tarihinde yeniden açıldı. 'Sehven' kapatılmış olsa da Osmanbey açısından gerçekten talihsiz bir durumdu. Çünkü ihracat ağırlıklı çalışan bir ticaret bölgesi olarak, hem içeride, hem dışarıda yaşanan olumsuz gelişmelerden yeterince nasipleniyorduk. Üstüne bir de bölgenin tek örgütlü yapısı işlemez olunca, bölgenin eli ayağı bir anda bağlanmış oldu. Herkesin birbirinden şüphe ettiği bir süreçte biz derneğimizin böyle bir adi terör örgütünün iradesi altına girmediğinden ve intisabının bulunmadığından adımız gibi emindik. Çünkü OTİAD sektörel bir dernek olarak bir mozaiği temsil etmiştir” dedi.

"2023 İHRACAT HEDEFİMİZ 5 MİLYAR DOLAR"

2023'de 5 kıtaya 5 milyar dolar ihracat hedeflediklerini belirten Karakaş, "Yeni yöntemler, yeni ürünlerle yeni kapılar aramalıyız. Bunu da ancak belirli bir program dâhilinde, devletin sağladığı desteklerden yararlanarak hep birlikte yaparsak başarabiliriz. Firmanızın bir stratejisi, yol haritası muhakkak vardır. Gelin daha çok iletişim kuralım, vazgeçmeyelim. Pes etmeyelim, yeni kapıları birlikte zorlayalım. Bakın, birkaç gün sonra 4’üncüsünü yapacağımız Fashionist Fuarı, dört yıl gibi kısa bir sürede Osmanbey’in önemli bir hazır giyim kolu olan 'abiye' için ciddi bir ticaret kapısı haline geldi. Başta İTKİB ve İHKİB olmak üzere sektörün en önemli çatı örgütlerinin desteklediği Fashionist için bu sene 1000 kişilik bir alım heyeti programı yapıldı. Dışarıda negatif yönde gelişen Türkiye algısının, içerde art arda gelen terör saldırılarının olduğu bir dönemde bu heyetin İstanbul’a geliyor olması büyük bir başarıdır” dedi.



DHA