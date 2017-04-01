Otizme dikkat çekmek için puzzle yaptılar

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki otizmli öğrenciler, 25 parçadan oluşan puzzle parçalarını boyayarak 'Sen Yoksan Bir Eksiğiz' panosu hazırladı.

Bodrum Sağlık Vakfı bünyesindeki Turgutreis Begonvil Rehabilitasyon Merkezi'nde otizmde farkındalığa dikkat çekmek için bugün 4'üncü kez düzenlenen etkinlikte 25 otistik öğrenci, lise öğrencileri ile birlikte 25 dev puzzle parçasını yağlı boya ile boyadı. Hayırlı Sabancı Lisesi ve Marmara Koleji'nden 30 öğrencinin katıldığı etkinlikte Bodrum Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu üyesi İlknur Özer, merkez müdürü İlknur Şengül ve eğitmen Alev Karaman da hazır bulundu. Yaklaşık 50 dakika süren etkinlik sonunda rehabilitasyon merkezinin bahçesinde puzzle parçalarını birleştiren öğrenciler öğretmen ve velilerden büyük alkış aldı.

Hayırlı Sabancı Lisesi'nin Kosovalı 11'inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Kosovare İstekli, "İlk kez böyle bir etkinliğe katıldım. Otistik arkadaşlarımızın ilgi gösterilip birazcık yardım edildiğinde ne kadar başarılı olduklarını gördüm. Bugünü onlarla geçirdiğim için çok mutluyum" dedi. Eğitmen Alev Karaman ise otizmin hir hastalık olmadığını belirterek bunu toplumu daha fazla anlatmak istediklerini dile getirdi. Karaman, "20'ye yakın otizmli öğrencimiz lise öğrencileri ile birlikte otizmin simgesi olan puzzle yaptılar. Toplumun her kesiminde olduğu gibi otizmde de her bir bireyin desteğine ihtiyacımız var. Farkındalık yaratarak onların yaşamlarına kolaylıklar getirmek istiyoruz" dedi.

Etkinliğin sonunda dev pano vakfın duvarına asıldı.

DHA