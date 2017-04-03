Otizme dikkat çekmek için yürüdüler

SİVAS'ta İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından otizme dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinleri kapsamında Sivas'ta İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Otizm'e dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Sivas Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Sağlık İl Müdürü Adil Kaya, Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam ve Halk Sağlığı Müdürlüğü personeli katıldı. Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde toplanan yaklaşık 100 kişi ellerinde 'Otizm eksiklik değil farklılıktır', 'Otizmin farkındayız, onların yanındayız', 'Otizm'i soyutlama, yaşam haklarını engelleme' yazılı pankart ve dövizlerle otizm hastalarına destek verdi. Yürüyüş İnönü Bulvarı üzerinde devam ederek tekrar müze bahçesinde sona erdi. Yürüyüşe cadde üzerinde bulunan Suriyeli çocuklar da destek verdi.

Yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, "Devletimizin otizm konusunda gerek eğitim kurumlarının yeniden düzenlenmesi, gerek toplumun bilinçlendirilmesi noktasında çeşitli etkinleri ve faaliyetleri var. Devletimiz bu konuya çok hassas yaklaşıyor. Otizmi bir eksiklik olarak değil bir farklılık olarak değerlendiriyoruz. Bu farklılığın gerektirdiği yaşam koşullarını da devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

İl Halk Sağlığı Müdürü Levent Sağlam ise otizmin artık toplumun yakından tanıdığı bir hastalık olduğunu belirterek, otizme farkındalık oluşturmak için farklı eğitim ve etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

DHA