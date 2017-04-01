Otobüse yolcu gibi binen 'sivil trafik polisi'nden denetim

POLİS ekipleri, toplu taşıma araçları ve şehirler arası yolcu otobüslerindeki sivil trafik uygulamalarına devam ediyor. Ankara'dan İstanbul'a özel bir otobüs firmasıyla yolcu gibi gelen sivil polis memuru kural ihlallerini otogar girişinde bekleyen trafik ekiplerine bildirerek sürücünün ceza almasını sağladı. Ankara'dan bindi, yolculuk boyunca denetledi, İstanbul'da ceza kestirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelgeyle bir süre önce toplu taşıma araçları ve şehirler arası yolcu otobüslerinde başlatılan sivil trafik uygulaması denetimleri sıklaştırıldı. Uygulama kapsamında Ankara'dan İstanbul'a özel bir otobüs firmasıyla yolcu gibi gelen sivil trafik polisi, otobüs sürücüsünün kural hatalarını yol boyunca takip ederek not etti. Bugün akşam saat 18:00 sıralarında sivil polis memurunun içinde olduğu otobüs 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na giriş yaptığı sırada trafik ekiplerince durduruldu. Trafik ekipleri, yolculuk yapan sivil polis memurunun verdiği bilgiler doğrultusunda otobüs sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan dolayı 95 TL para cezası kesti.

BUNDAN SONRA DA SONUÇLARINA GÖRE ARTARAK DEVAM EDECEK

Ankara'dan İstanbul'a yolcu gibi gelen Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı'nda görevli sivil polis memuru Aydın Irmak, " Şoför arkadaşımızla beraber yolculuk yaptık teşekkür ediyoruz. Ankara'dan buraya geliş esnasında herhangi bir hatası olmadı, sadece emniyet kemeri ihlali yaptı. Kendisine sadece emniyet kemerinden cezai işlem uygulanacak. Diğer trafik kurallarına uyduğu için kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu denetimin amacı sadece şoförlere ceza yazmak değil, mevcut yolcuların da kaza oranlarında emniyet kemerinin önemini bilgilendirmek amacıyla bu denetim yapılıyor. Amacımız kaza oranlarını düşürmek, bunun yanında da ölümü ve yaralanmayı en aza indirgemek. Denetimler, bugün itibariyle Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli 20'nin üzerinde ile görevlimiz gönderildi. Bundan sonra da sonuçlarına göre artarak devam edecek" dedi.

DHA