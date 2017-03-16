Otobüsteki turşu bidonlarından uyuşturucu çıktı

İZMİR'de bir yolcu otobüsünün bagajında narkotik köpeği ile yapılan aramada, turşu bidonlarının içine gizlenmiş 10 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan bidonların sahibi M.B.'nin üzerinden de 3 gram eroin çıktı.

Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, uygulama noktasında, bir yolcu otobüsünün bagajında narkotik dedektör köpeği 'Nero'nun da katılımıyla kontrol yapıldı. Bagajdaki eşyaları koklayan Nero, iki plastik turşu bidonuna aşırı tepki verdi. Sebze turşusu dolu bidonların içi kontrol edildiğinde ise, 13 şeffaf jelatine sarılı halde toplam 10 kilo esrar ele geçirildi. Yapılan araştırmada, turşu bidonlarının sahibinin farklı bir otobüsle İzmir'e geldiği belirlendi. İzmir Otogarı'nda yapılan takip sonucunda, turşu bidonların sahibi olan M.B. gözaltına alındı. M.B.'nin üst aramasında da 3 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklandı.

DHA