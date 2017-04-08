Otogarda uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

SİVAS'ta Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, otogarda uyuşturucu satışı yapanlara yönelik yaptığı operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, bir miktar bonzai ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Narkotim ekiplerinin Sivas Otogar'ında uyuşturucu madde getirerek ticaretini yapanlara yönelik yapılan operasyonlarda uyuşturucu satıldığı tespit edildi. Operasyonda 105 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili ise 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan V.Ç., S.G., O.K., E.B. ve Ö.Ç.emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA