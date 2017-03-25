Otomobil akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı

BURSA’da, hareket halindeyken bir başka araca çarpması üzerine sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil akaryakıt istasyonuna girdi. Kazada araç sürücüsü 25 yaşındaki Ahmet Akın ile yanında bulunan annesi 68 yaşındaki Aliye Akın yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi'nden geen İzmir yolunda meydana geldi. Ahmet Akın, yönetimindeki 16 FN 031 plakalı otomobil ile giderken Orhaneli Kavşağı yakınlarında akaryakıt istasyonuna girmek için aniden manevra yapan Abdi Gazioğlu yönetimindeki 34 LH 4526 plakalı ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon kontrolünü yitiren Ahmet Akın’ın yönetimindeki otomobil, istasyonuna girdi, akaryakıt pompalarından birine çarparak durabildi.

Kazada, otomobili kullanan Ahmet Akın ile birlikte yanında bulunan annesi Aliye Akın hafif yaralandı. Çağırılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA