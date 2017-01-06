Otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil bahçe duvarına çarpıp ters döndü. Kazada sürücü Ahmet Deniz Aktaş ile akrabası Osman Aktaş öldü, arkadaşı Ökkeş Üre yaralandı.

Kaza saat 01.30 sıralarında Batıkent Mahallesi Cevheri Sokak'ta meydana geldi. 27 yaşındaki Ahmet Deniz Aktaş yönetimindeki 27 YH 714 plakalı otomobille aşırı hızla giderken direksiyon kontrolünü yitirdi. Yol kenarındaki baklavacının bahçe duvarına çarpan otomobil ters döndü. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Ahmet Deniz Aktaş ile akrabası 30 yaşındaki Osman Aktaş ve arkadaşı 40 yaşındaki Ökkeş Üre, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Ağır yaralı Osman Aktaş hastaneye götürülürken, sürücü Ahmet Deniz Aktaş da hastanede yaşamını yitirdi. Yaralı Ökkeş Üre'nin tedavisi Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

DHA