Otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere ok gibi saplandı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, D-100 Karayolu Osmangazi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Cemal Alkan yönetimindeki 34 TV 5373 plakalı otomobil, D-100 Karayolu ile yan yol arasındaki bariyerlere çarptı. Kazada, araçta sıkışan Cemal Alkan ile Şener Özcan yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarılan yaralılardan Cemal Alkan, ambulansla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne, Şener Özcan ise Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

DHA