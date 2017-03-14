Otomobil bariyerlere çarptı: Biri çocuk 4 kişi yaralandı

ÇORUM'un Osmancık İlçesi Kızıltepe Köyü mevkisinde otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza bugün İstanbul-Samsun D-100 karayolu Çorum'un Osmancık İlçesi Kızıltepe Köyü mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Samsun'a giden 27 yaşındaki Emre Dervişoğlu yönetimindeki 55 ZP 820 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan aynı aileden Cemal Dervişoğlu (54), Gözde Dervişoğlu (23) ve Yiğit Emrah Dervişoğlu (3) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

DHA