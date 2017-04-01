Otomobil beton direğe çarptı: 2 yaralı

SİVAS'ta orta refüjdeki beton aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu üzerinde, Kayseri Caddesi'ndeki Kızılırmak köprüsü yakınlarında meydana geldi. Emrah Taş yönetimindeki 58 TD 919 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton direk yola devrildi. Yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilin bir tekeri yerinden çıkarken, ön kısmı büyük hasar gördü.

Kazadan sürücü Emrah Taş yara almadan kurtulurken, araç içerisinde bulunan Abdullah Polat ve İsmail Kavcı hafif yaralandı. Yaralılar ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Aydınlatma direğinin devrilmesi nedeni ile yol kısmen trafiğe kapandı. Temizlik çalışmalarının yapılması ve aracın çekici yardımıyla kaldırılması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA