Otomobil çarpan yaya öldü, sürücü yaralı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı 58 yaşındaki İbrahim Hazer, yaşamını yitirdi. Hazer'e çarpıp, şarampole uçan otomobilin sürücüsü Esra Çelikel de kazada yaralandı.

Bugün saat 09.00 sıralarında, Kuşadası'ndan Söke yönüne giden Esra Çelikel'in kullandığı 09 BAC 51 palakalı otomobil, Novada Alışveriş Merkezi Kavşağı yakınlarına geldiğinde yol kenarında yürüyen İbrahim Hazer'e çarpıp, kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, şarampole uçtu. Otomobilin çarptığı Hazer, olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Çelikel ise yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle gelen 112 Acil servis ambulansı ile Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hatanesi'ne kaldırılan Çelikel, tedaviye alındı. Çelikel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Hazer'in cesedi ise polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Söke Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA