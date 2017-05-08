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Çanakkale Haberi: Otomobil devrildi: 1 ölü

Otomobil devrildi: 1 ölü

23:358 Mayıs 2017
Son Dakika Haberi
Otomobil devrildi: 1 ölü
Otomobil devrildi: 1 ölü

ÇANAKKALE'nin Ezine İlçesi'nde, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen otomobilin sürücüsü 55 yaşındaki infaz koruma memuru İlhan Çengel, hayatını kaybetti. 
Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Ezine Devlet Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Bayramiç'ten Ezine yönüne seyir halinde olan evli ve 2 çocuk babası İlhan Çengel idaresindeki 17 AF 441 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Çengel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Balıkesir'de infaz koruma memuru olduğu öğrenilen Çengel'in cesedi savcının incelemesinin ardından Ezine Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. 
Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA

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