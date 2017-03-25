Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ağır yaralı

KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Gökçeyazı Mahallesi girişinde meydana geldi. İbrahim Solak yönetimindeki 42 V 7997 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, sürücü Solak, hurdaya dönen araçta sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan İbrahim Solak, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
DHA