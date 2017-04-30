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Adıyaman Haberi: Otomobil evin duvarına çarptı: 4 yaralı

Otomobil evin duvarına çarptı: 4 yaralı

13:4030 Nisan 2017
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Otomobil evin duvarına çarptı: 4 yaralı
Otomobil evin duvarına çarptı: 4 yaralı

ADIYAMAN'da, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobilin tek katlı evin balkon duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. Rıza Karakoç, yönetimindeki 02 BC 919 plakalı otomobilin freni yerine gaza basınca tek katlı evin balkonuna çarptı. Kazada sürücü Karakoç ile aracında bulunan Gülcan Karakoç, Rahibe Karakoç ve Aysel Bereket yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

DHA

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