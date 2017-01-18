Otomobil hemzemin geçitte trene çarptı: 1 yaralı

DENİZLİ'de hemzemin geçidinde yolcu trenine çarpan otomobilin sürücü yaralandı.
Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında Sümer Mahallesi 25. Cadde'de meydana geldi. İkinci Sanayi Sitesi'nden Bakırlı kavşağı yönüne giden 34 yaşındaki Hüseyin Uruk yönetimindeki 45 KA 3270 plakalı otomobil, kapalı bariyerlere çarparak hemzemin geçide girdi. Söke-Denizli seferini yapan yolcu trenine çarptı. Kazada, savrulup uyarı levhasına çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Uruk, yaralandı.
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan Uruk, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza sonrası tren yoluna devam etti.
DHA