Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA'nın Akhisar İlçesi'nde, TIR'la çarpışan otomobildeki 2 kişiden 1'i öldü, diğeri yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında, Akhisar- Soma karayolunun 10'uncu kilometresinde, Çobanhasan Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Akhisar'dan Soma yönüne giden İsmail Sargın yönetimindeki 35 VFJ 57 plakalı otomobile, Turgay Şayhan'n kullandığı 10 Y 4142 plakalı TIR arkadan çarptı. Otomobilde bulunan Vedat Yılmaz, yola savruldu. TIR'ın üstünden geçtiği Yılmaz, kaza yerinde öldü. Yaralı sürücüsü İsmail Sargın ise ambulansla Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soma'da yaşadığı öğrenilen Vedat Yılmaz'ın, arkadaşı İsmail Sargın ile Akhisar'daki bir şirkete iş başvurusundan döndüğü belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA