Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde seyir halindeki kamyona arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında Piyadeler Mezarlığı Mevkii'nde meydana geldi. Salihli yönüne seyir halinde olan Ahmet Demir yönetimindeki 64 ER 561 Plakalı kamyona Zeki Kartal idaresindeki 45 ZC 474 Plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Zeki Kartal (57), Yeter Kartal (50) ve Ali Kartal (67) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde otomobilde yolcu konumunda bulunan Ali Kartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Zeki Kartal ve Yeter Kartal, ilk müdahalelerinin olay yerinde yapılmasının ardından ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Zeki ve Yeter Kartal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kamyon şoförü Ahmet Demir'in jandarma tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA