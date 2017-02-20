Otomobil kamyonete çarptı: 4 yaralı

SAKARYA'nın Sapanca İlçesi'nde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Sapanca yönüne giden 47 yaşındaki Refik Keskin yönetimindeki 54 SL 788 plakalı otomobille, ana yola çıkan 50 yaşındaki Nadim Yelyudan'ın kullandığı 34 ZJ 6782 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Nadim Yelyudan ile yanında bulunan 40 yaşındaki Şükrü Yıldırım, otomobilde bulunan Necla Keskin ve kızı Ahsen Keskin yaralandı. Kamyonette sıkışan sürücü sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA