Otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA'da otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Konya-Afyonkarahisar karayolunun 30'ncu kilometresinde meydana geldi. 35 yaşındaki Tahir Top idaresindeki 42 EEP 17 plakalı otomobil, Dağdere Mahallesi'nden anayola çıkmakta olan Mehmet Kala idaresindeki 42 SC 477 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada Tahir Top, eşi 34 yaşındaki Rümeysa Top ve 2 yaşındaki çocukları Muradiye Eslem Top yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tahir Top, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Anne ve çocuğu ise ambulansla Selçuklu Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü Mehmet Kala gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

DHA