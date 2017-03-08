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Adana Haberi: Otomobil, polis aracına çarptı: 3 yaralı

Otomobil, polis aracına çarptı: 3 yaralı
02:188 Mart 2017
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Otomobil, polis aracına çarptı: 3 yaralı
Otomobil, polis aracına çarptı: 3 yaralı

ADANA'da kavşakta otomobilin çarptığı polis aracındaki 1'i kadın, 3 polis yaralandı.
Kaza, gece yarısı sıralarında merkez Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa ile Cumhuriyet caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Cabbar Kıymaz yönetimindeki 01 DK 219 plakalı otomobil, kavşakta polis aracına yandan çarptı. Kazada, biri kadın, 3 polis yaralandı. Araçtaki polislerin anonsu üzerine olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kadın polis, olay yerine gelen meslektaşlarının yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Kadın polis, ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne, diğer iki polis ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Otomobil sürücüsü Kıymaz ise ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.

  

DHA

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